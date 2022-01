Final Fantasy VII Remake Part 2 verrà rivelato quest'anno secondo Yoshinori Kitase

L'evento probabilmente non è sfuggito ai fan del franchise dato che oggi si festeggia il 25° anniversario di Final Fantasy VII. Come vi avevamo riportato nella giornata di oggi, Square Enix ha intenzione di sviluppare nuovi progetti attorno al remake di questa settima opera. E del remake, in particolare della seconda parte, se ne dovrebbe parlare sempre quest'anno.

E' proprio dalla bocca di Yoshinori Kitase, producer del gioco, che è arrivata la dichiarazione: Final Fantasy VII Remake Parte 2 verrà svelato nel 2022. Durante la diretta live, Kitase ha semplicemente dichiarato di sperare di poter fornire nuove informazioni quest'anno, con il producer che continua a rimanere fiducioso.

"Ebbene sì. Il 25° anniversario di Final Fantasy VII è appena iniziato, quindi vogliamo festeggiare e accontentare i fan, quindi nei prossimi 12 mesi vogliamo condividere più informazioni. Aspettatevi di sentire di più! Inoltre, per quanto riguarda il tanto atteso Final Fantasy VII Remake Parte 2...ci saranno più informazioni...quest'anno se possibile" ha dichiarato.

Resta da vedere se la loro parola verrà mantenuta e se saranno vere e proprie reveal, per la gioia di tantissimi fan che attendono fiduciosi nuovi aggiornamenti a riguardo.

Fonte: Videogamer