Final Fantasy VII Remake Parte 2: il producer Yoshinori Kitase suggerisce novità in arrivo nel 2022

Final Fantasy 7 Remake e il produttore di Square Enix, Yoshinori Kitase, hanno da poco condiviso uno speciale messaggio di fine anno per i fan, che suggerisce novità in arrivo per il 35esimo anniversario della serie FF nel 2022.

Famitsu e 4Gamer hanno pubblicato le loro tradizionali interviste di fine anno. E a oltre 100 sviluppatori giapponesi sono stati chiesti i loro giochi o opere di intrattenimento preferiti del 2021, la loro personalità preferita, le aspirazioni per il 2022 e altro. Tra gli sviluppatori intervistati c'è anche Yoshinori Kitase.

Nell'intervista di Famitsu, Yoshinori Kitase ha affermato in particolare che il suo obiettivo per il 2022 è il 35° anniversario della serie Final Fantasy. Questo potrebbe essere un suggerimento che stanno arrivando grandi novità, in particolare per Final Fantasy 7 Remake Part 2.

E' importante ricordare che sappiamo già che le novità su Final Fantasy 16 arriveranno nella primavera del 2022, quindi potrebbe trattarsi davvero di notizie sulla seconda parte del remake.

Yoshinori Kitase ha partecipato anche alle interviste di 4Gamer e nelle sue aspirazioni per il 2022, ha risposto: "il mondo di FF7, ripartito con il Remake, continuerà ad espandersi nel 2022. Spero anche che apprezzerete Final Fantasy VII The First Soldier".

Fonte: Dualshockers.