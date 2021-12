Final Fantasy VII Remake su PC a €80? Epic Games Store nasconde il prezzo

Epic ha nascosto il prezzo di Final Fantasy 7 Remake su Epic Games Store a seguito delle numerose critiche dei giorni scorsi.

Una delle più grandi rivelazioni ai The Game Awards 2021 è stata Final Fantasy 7 Remake per PC. Il problema iniziale dell'annuncio riguardava l'esclusività su Epic Games Store. In seguito, gli utenti di EGS hanno subito notato un altro problema: Final Fantasy 7 Remake ha un prezzo di $70 o 80 Euro.

Ciò ha rapidamente causato forti critiche da parte dei giocatori, che hanno sottolineato quanto fosse costoso rispetto ad altri tripla A sul servizio e su PC nel suo insieme. E' stato considerato anche un prezzo molto alto per un gioco di due anni senza ulteriori miglioramenti rispetto a quanto fatto nell'espansione Intergrade.

In risposta a ciò, Epic Games ha nascosto il prezzo di Final Fantasy 7 Remake sullo store. Sulla pagina del gioco si legge solo "presto disponibile".

Non è del tutto chiaro il motivo per cui Epic ha nascosto il prezzo al momento. Lo store ha subito critiche simili quando è stato rivelato il prezzo per i giochi Kingdom Hearts, ma non ha dovuto nasconderlo. È possibile che Epic stia riconsiderando il prezzo di Final Fantasy 7 Remake, ma ciò non sembra molto probabile considerando il costo dei precedenti titoli Square Enix.

Vale la pena notare che Epic non ha nascosto il prezzo di Forspoken, che è ancora a 80 Euro al momento. Sebbene i giocatori siano stati leggermente meno infastiditi dal prezzo di Forspoken, considerando che si tratta di un titolo nuovo di zecca, ha dovuto affrontare un livello simile di critiche.

