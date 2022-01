Final Fantasy VII Remake per PS4 e PS5 in offerta su Amazon

Non siete ancora riusciti ad acquistare Final Fantasy VII Remake? Allora questa notizia fa al caso vostro. Se stavate aspettando un eventuale ribasso del prezzo, non perdetevi questa incredibile offerta.

Amazon ha in promozione sia Final Fantasy VII Remake per PlayStation 4 che Final Fantasy VII Remake Intergrade per PlayStation 5, la versione migliorata e arricchita per console next-gen dell'acclamatissimo e pluripremiato gioco. Intergrade include anche un episodio inedito con Yuffie come protagonista, proponendo un nuovo arco narrativo accattivante e varie aggiunte al gameplay con cui divertirsi. Per quanto riguarda il prezzo, Final Fantasy VII Remake viene venduto con il 60% di sconto a 29,99 euro, mentre sarete in grado di acquistare Intergrade ad un prezzo di 55,98 euro, con un risparmio del 30%. Qui di seguito trovate i link.

Final Fantasy VII Remake per PlayStation 4 Final Fantasy VII Remake Intergrade per PlayStation 5

Mi raccomando di approfittare subito di questa promozione in quanto si tratta di un'offerta a tempo limitato!