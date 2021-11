Final Fantasy VII The First Soldier ha una data di uscita

Final Fantasy VII The First Soldier uscirà il 17 novembre.

Sviluppato dallo studio giapponese Ateam Entertainment Inc. e pubblicato da Square Enix, Final Fantasy VII The First Soldier è uno spin-off Battle Royale per dispositivi mobile.

Il filmato di apertura del gioco è disponibile qui di seguito:

Final Fantasy VII The First Soldier è ambientato a Midgar prima degli eventi di Final Fantasy VII. Giocate come candidato Soldato e combatterete per la sopravvivenza.

Il produttore Tetsuya Nomura ha affermato che Final Fantasy VII The First Soldier è stato realizzato per espandere il tipico pubblico attratto dai giochi di Final Fantasy, diventato "abbastanza fisso" nel tempo.

Fonte: Eurogamer.net.