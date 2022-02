Final Fantasy IX Remake, Tekken 8 e Gran Turismo 7 per PC non sembrano più così folli

Vi ricordate di quell'enorme leak proveniente dai server Nvidia? Quel leak consisteva in una lista di titoli molto strana all'apparenza e che sarebbero arrivati nel sistema streaming proprietario. All'epoca, la casa di Santa Clara smentì tutto, comunicando che si trattava semplicemente di una lista per dei test del servizio. Dopo l'ufficialità della remastered di Chrono Cross però, ci stiamo avvicinando alla certezza assoluta.

Chrono Cross Remastered infatti, figurava nella famosa lista e ne era una delle strane componenti. Del resto, perché Square-Enix avrebbe dovuto sviluppare una cosa simile? E infatti, ecco l'ufficialità con quella di Crysis 4, il nuovo Bioshock ─ non ancora ufficiale ma siamo lì ─ Sniper Elite 5, Grand Theft Auto: The Trilogy.

Sono molti altri i titoli presenti in quella lista annunciati, ma è chiaro come ora ci si focalizzi su quello che manca. Infatti, in quel leak comparivano titoli come il remake di Final Fantasy IX, Mortal Kombat XII, Monster Hunter e Street Fighter 6, Tekken 8 e persino la versione PC di Gran Turismo 7, che avrebbe dell'epocale. Piano piano dunque, quella lista è diventata più tangibile e pensare all'annuncio degli ultimi titoli citati nei prossimi mesi, non è più follia.

