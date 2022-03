Final Fantasy ha ora un sito per celebrare i 35 anni, notizie in arrivo su giochi futuri?

Square Enix ha lanciato un nuovo sito per celebrare il 35° anniversario della serie Final Fantasy e anticipa che sono in arrivo notizie sui giochi futuri. Il sito rivela che l'originale Final Fantasy è stato rilasciato su Famicom in Giappone il 18 dicembre 1987, il che significa che la serie celebrerà il suo 35° compleanno entro la fine dell'anno.

"In quest'anno che segna il 35° anniversario, vi offriremo molti nuovi modi entusiasmanti per godervi i mondi di Final Fantasy", afferma il sito. "Per favore, aspettate per vedere che cos'avremo in serbo per Final Fantasy".

Il sito elenca Chocobo GP e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin come titoli in arrivo, ma anticipa anche "e altro". Ciò potrebbe riferirsi a una serie di potenziali titoli di Final Fantasy che dovrebbero ricevere presto annunci o ulteriori informazioni.

Final Fantasy XVI è stato annunciato durante un evento PlayStation Showcase nel 2020, ma da allora non si è più visto nulla. Il produttore Naoki Yoshida ha dichiarato nel dicembre 2021 che la pandemia di COVID-19 aveva rinviato lo sviluppo di sei mesi e che un reveal era ora previsto per la primavera del 2022. Questa sera ci sarà lo State of Play, perciò è probabile che venga svelato qualcosa proprio in quell'evento, nel caso.

Fonte: GamesRadar