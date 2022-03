Final Fantasy Tactics Remaster si farà? Jason Schreier ne è sicuro

Final Fantasy Tactics Remaster torna al centro dei rumor dopo essere apparso per la prima volta nel leak di NVIDIA GeForce Now.

Le indiscrezioni parlano di una possibile uscita nel 2023 attraverso Epic Games Store ma, al momento, Square Enix non ha ancora annunciato in via ufficiale il titolo.

Tuttavia, ci sono varie fonti che affermano che, in realtà, Final Fantasy Tactics Remaster esiste. Tra queste voci, c'è anche il noto giornalista di Bloomberg Jason Schreier.

Schreier, commentando l'annuncio di The DioField Chronicle allo State of Play, ha scritto su Twitter che è molto sorpreso del fatto che Square Enix abbia deciso di dare il via libera a 200 giochi di ruolo strategici quest'anno. Ha poi aggiunto che "il remaster di FFT deve essere ancora annunciato".

I don't know who at Square Enix decided to greenlight 200 strategy RPGs this year (and the FFT remaster hasn't even been announced yet) but I hope they get a big raise https://t.co/y8fMHmT5By — Jason Schreier (@jasonschreier) March 9, 2022

Dalle parole di Schreier, dunque, sembra proprio che Final Fantasy Tactics Remaster si farà, ma il giornalista ha anche detto che ora non è in possesso di altre informazioni sul gioco.

Fonte: Twitter.