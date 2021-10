Final Fantasy Tactics Remastered suggerito da un sondaggio di Eidos accende la speranza di tanti fan

Si torna a parlare di un possibile ritorno di Final Fantasy Tactics, dopo che il gioco era comparso nel leak di Nvidia dello scorso mese, in cui era stata svelata una lista di possibili giochi non annunciati in arrivo.

Final Fantasy Tactics Remastered era all'interno di questa lista, ma Nvidia, successivamente, ha spiegato che la presenza di certi titoli nella lista non significava una conferma della loro esistenza.

Ora, però, Final Fantasy Tactics è riemerso in un sondaggio di Eidos Montreal. La compagnia, sta cercando giocatori per dei test da effettuare su un misterioso titolo.

Tutti gli indizi puntano a un gioco tattico, poiché Eidos Montreal sta chiedendo ai giocatori se hanno avuto esperienze con titoli come Fire Emblem, Final Fantasy Tactics e altri.

In molti credono che il misterioso gioco sia Final Fantasy Tactics Remastered, per il fatto che, oltre a essere presente nel leak di Nvidia, la compagnia sta direttamente chiedendo se i fan hanno giocato le versioni PlayStation e mobile del titolo.

La compagnia, quindi, menziona due versioni dello stesso gioco e questo fa pensare che ci sia un interesse molto particolare per Final Fantasy Tactics.

Per ora, siamo nel mondo dei rumor e non resta che attendere eventuali annunci in merito.

