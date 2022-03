Final Fantasy VII Remake: Jesse è ora un personaggio giocabile grazie a una mod

Non appena un videogioco entra nell'orbita PC ecco fioccare le mod, improvvise come un'allergia di primavera. Ovviamente anche il debutto di Final Fantasy VII Remake su questi sistemi ha già subito alcune modifiche, più o meno importanti ma purtroppo nessuna in grado di cambiarne il finale.

Si scherza (circa), ma nel frattempo qualcosa comincia a muoversi, alterando percorsi di trama e di gameplay come nella mod disponibile nel portale Nexus che intercambia Tifa con Jesse, rendendola un personaggio giocabile a tutti gli effetti. Queste le caratteristiche della mod:

Jessie è completamente giocabile, disponibile sia negli scontri che nei filmati

Nuova grafica del menu per Jessie

Il nome di Tifa è cambiato in Jessie per la maggior parte, sia nei menu sia nei sottotitoli

Pienamente compatibile con qualsiasi mod che altera le trame di Jessie

Com'è possibile vedere non si tratta solo di un rimpiazzo del modello ma un cambiamento a 360° e che verrà ulteriormente approfondito in futuro. Si interverrà infatti sui riferimenti vocali di Tifa e Jesse come anche gli abiti. Una mod a tutto tondo insomma e che potrebbe portare a uno stravolgimento del titolo in futuro.

