Final Fantasy: niente Xbox per questa generazione per volere di Sony secondo nuovi rumor

Mentre il mondo attende l'arrivo di Final Fantasy XVI su PlayStation 5 e forse su PC, in molti si chiedono se i nuovi capitoli arriveranno mai su Xbox. Final Fantasy VII Remake ad esempio, rimane esclusivamente su console e da poco, su PC e non sembrano esserci piani per un porting su console Microsoft. Stessa cosa per il futuro sedicesimo capitolo della saga.

Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin arriverà un po' dappertutto invece, ma viene visto più come spin-off che altro. Intervenuto su ResetEra, Jordan Middler di VGC, ha avuto modo di entrare nel merito, nel rapporto tra Square-Enix e l'approdo dei suoi titoli sui diversi dispositivi. Square infatti, sembra schierata apertamente con Sony, anche se l'idea di continuare a pubblicare titoli su PC dovrebbe continuare senza problemi.

Ovviamente ci si aspetta di più dai futuri porting a livello tecnico, ma sembra garantito il pieno supporto a Epic Games Store per il rilascio futuro di titoli del franchise. Ma su console, Sony desidera fortemente che PlayStation sia "la casa della saga" e almeno per questa generazione, non vedremo capitoli ufficiali sulla console americana.

