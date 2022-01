Final Fantasy XIV: la prossima lettera del producer Naoki Yoshida svelerà numerose novità su espansioni e upgrade

Tutti gli appassionati di Final Fantasy XVI devono segnare in rosso il 18 febbraio, giorno in cui il producer Naoki Yoshida rilascerà nuove informazioni sul futuro del titolo, tra nuove espansioni e upgrade.

I prossimi 10 anni di sviluppo del titolo sembrano già programmati, così come la prossima espansione che dopo Endwalker, sarà a chiamata a bissarne il successo. Oltre ad aggiornamenti classici su equilibrio di gioco e manutenzione dei server, Final Fantasy XIV potrebbe veder arrivare una modalità simile a Stardew Valley chiamata Island Sanctuary e la razza femminile Hrothgar, oltre a qualcosa vicino a Myths of the Realm.

Yoshida risponderà volentieri anche alle domande sull'ultima espansione Endwalker, un successo su vasta scala che ha visto i server del titolo ampliarsi con un nuovo data center nella regione oceanica, più altri server in arrivo dagli USA e dall'Unione Europea. Di recente è arrivata anche la patch 6.08, che ha apportato enormi miglioramenti a Paladin, Dancer e Dragoon.

