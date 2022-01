Final Fantasy XVI e Kingdom Hearts presto eventi dedicati con grandi novità per Jeff Grubb

Il noto giornalista/insider Jeff Grubb, ha lanciato il suo tradizionale "Game Mass", un elenco di previsioni con possibili eventi che potrebbero accadere entro fine anno. Tra questi, spuntano eventi dedicati all'attesissimo Final Fantasy XVI ma sorprendentemente, anche a Kingdom Hearts che sembrava aver trovato una propria "conclusione" con il terzo capitolo.

Secondo Grubb, in primavera Square-Enix presenterà due massicci eventi: quello di Final Fantasy XVI dovrebbe contenere diverse nuove informazioni e un nuovo trailer mentre per Kingdom Hearts, si tratterebbe della celebrazione del 20° anniversario della serie. In questo frangente, potrebbero arrivare nuovi annunci; del resto anche Tetsuya Nomura aveva anticipato qualcosa a riguardo.

Jeff Grubb's Game Mess presents: A 2022 Summer Game Mess Nightmare In January pic.twitter.com/whZPGunf3h — Jeff Grubb (@JeffGrubb) January 6, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per la cronaca, vanno segnalati anche l'evento dedicato a The Elder Scrolls Online, tra nuovi DLC ed espansioni, il DICE Summit, che si terrà tra il 22 e il 24 febbraio, la GDC dal 21 al 25 marzo e eventi dedicati a Star Wars il 4 e il 22 maggio, in cui potrebbe essere rivelato Jedi Fallen Order 2. Segnatevi tutto dunque.