Fire Emblem Warriors: Three Hopes sta per arrivare su Switch. Annunciata la data di uscita

Fire Emblem Warriors: Three Hopes è il prossimo gioco di Fire Emblem per Nintendo Switch, rivelato durante il Nintendo Direct di ieri. In questo titolo, invece di combattere usando tattiche, i giocatori sconfiggeranno i nemici in combattimenti d'azione in terza persona. L'uscita è prevista per il 24 giugno 2022.

Come Persona 5 Strikers, i giochi Hyrule Warriors o l'originale Fire Emblem Warriors, Fire Emblem Warriors: Three Hopes è un gioco musou. I giocatori affronteranno le missioni nei panni di Byleth, Edelgard, Dimitri, Claude e altri personaggi di Fire Emblem: Three Houses, brandendo spade o sparando con gli archi per sconfiggere migliaia di nemici. Il trailer mostra anche una nuova mappa del mondo, in cui i giocatori possono pianificare le proprie mosse e intraprendere nuove missioni.

Secondo Nintendo, Three Hopes si svolgerà nello stesso universo di Three Houses, ma offrirà una storia completamente diversa per i giocatori.

"Unisciti agli eroi di Fire Emblem: Three Houses per epiche battaglie in un Fódlan dilaniato dalla guerra", si legge nel comunicato di Nintendo. "Edelgard, Dimitri, Claude e altri personaggi di Fire Emblem: Three Houses fanno il loro ritorno per sfoggiare tutto il loro valore in battaglia".

"Scatena devastanti combo e spettacolari mosse speciali in intensi combattimenti in tempo reale. Abbatti orde di nemici in scontri corpo a corpo con l'ascia di Edelgard o la lancia di Dimitri, o bersagliali dalla distanza con l'arco di Claude. Fire Emblem Warriors: Three Hopes sbarcherà su Nintendo Switch il 24 giugno. Una edizione limitata del gioco sarà disponibile a partire dalla stessa data e includerà un artbook, una mappa in tessuto del Fódlan, un set di cinque statuette in acrilico e un set di cartoline dei personaggi, oltre alla scheda di gioco".

Fonte: Polygon.