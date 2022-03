Flintlock The Siege of Dawn: alcuni dettagli dagli sviluppatori dall'ID@Xbox

Cosa succederebbe se in un mondo fantasy inventassero anche le armi da fuoco? È questo che si sono chiesti in A44 Games, autori di Ashen che con Flintlock: The Siege of Dawn tentano di alzare ulteriormente l'asticella.

Il nuovo action RPG open world ha un setting settecentesco, in un mondo devastato da scontri tra divinità dove saremo chiamati a salvare quel che resta della razza umana. Questa la sinossi:

"La porta verso l'aldilà è stata aperta, consentendo all'armata divina dei non morti di fuggire. I viventi sono sull'orlo dell'estinzione, è tempo per una nuova coalizione di riprendere il controllo del mondo. Abbracciate la vendetta, la polvere da sparo e la magia e imbarcatevi in un viaggio epico per guidare l'umanità verso la battaglia finale contro l'ondata della morte. La vostra guerra inizia ora".

Non vi è ancora una data precisa ma dovrebbe arrivare nel corso del 2022, su PlayStation 4|5, Xbox Series S|X e soprattutto su Xbox Game Pass già dal day one.