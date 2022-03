Flintlock: The Siege of Dawn dei creatori di Ashen si mostra in un nuovo diario degli sviluppatori

Flintlock: The Siege of Dawn dei creatori di Ashen, A44 Games, è tornato protagonista di recente in occasione del Future Game Show.

Nel corso dell'evento, è stato mostrato un nuovo video diario degli sviluppatori che ci trasporta dietro le quinte dell'action RPG.

Il filmato ci offre uno sguardo al mondo di gioco pensato per Flintlock: The Siege of Dawn e ci mostra anche la protagonista dell'avventura, insieme a diverse creature che dovremo affrontare.

"The Future Games Show presenta uno sguardo esclusivo dietro le quinte di A44, i creatori di Ashen, che stanno attualmente lavorando sodo per il loro prossimo gioco. Flintlock: The Siege of Dawn arriverà su PlayStation, Xbox e PC nel 2022", si legge nella descrizione del video.

In un precedente comunicato stampa ufficiale, abbiamo appreso che "Flintlock: The Siege of Dawn invita i giocatori a intraprendere un viaggio epico di vendetta, polvere da sparo e magia. La Porta dell'Aldilà è stata aperta e gli eserciti di non morti degli antichi Dei sono fuggiti. Unitevi a Nor Vanek, combattente dell'armata della coalizione, e al suo mistico compagno Enki, una strana creatura dotata di poteri magici, nella loro vendetta privata contro gli Dei".

"Con un mondo aperto da esplorare, lasciate il vostro segno su un vasto campo di battaglia, viaggiate tra sabbie desertiche, cavernose rovine e imponenti città piene di segreti, e guidate l'assedio finale dell'umanità contro l'ondata di non morti. I giocatori dovranno sfruttare la creatività e padroneggiare un gratificante sistema di combattimento che fonde l'uso di ascia, armi, magia e molto altro per scatenare potenti combo e trionfare sugli esseri più potenti del creato".

Fonte: Gamesradar.