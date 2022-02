Focus Home Interactive acquisisce Leiker Studio team dietro Metal Slug Tactics

Focus Home Interactive ha acquisito lo sviluppatore francese dietro Metal Slug Tactics. Leiker Studio si unisce a Dotemu (Streets of Rage 4, Windjammers 2), Douze-Dixiémes (Shady Part of Me), Streum On (Space Hulk: Deathwing) e Deck 13, tutti acquistati da Focus Home Interactive nel corso del ultimi due anni.

Leiker ha sede a Parigi e attualmente comprende circa 20 dipendenti. Ha pubblicato Roguelords a settembre dello scorso anno, ma è forse meglio conosciuto per aver ricevuto la licenza per lavorare sulla famosa serie Metal Slug di SNK. Dotemu si occuperà dei compiti di pubblicazione di Metal Gear Tactics, che uscirà quest'anno.

Il presidente e fondatore di Leiker Aurélien Loos ha dichiarato: "Siamo felici di entrare a far parte del Focus Group perché è un passo importante per la crescita del nostro studio. Questa acquisizione convalida la nostra strategia multi-produzione e ci consentirà di raggiungere nuove vette qualitative e creative. Questo è un grande riconoscimento per il lavoro svolto dai nostri team negli ultimi anni".

Christophe Nobileau presidente di Focus Home Interactive ha aggiunto: "Siamo costantemente alla ricerca di nuovi talenti in grado di crescere e supportare le ambizioni del nostro Gruppo e Leikir Studio, guidato da Aurélien Loos, è un'acquisizione scelta per raggiungere questo obiettivo".

