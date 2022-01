Forever Skies, l'action survival sci-fi di ex Dying Light 2 e Divinity Original Sin in nuovi dettagli e trailer

Attraverso un comunicato stampa, lo studio Far From Home ha presentato il suo titolo di debutto, Forever Skies, insieme al primo trailer del gioco. Annunciato inizialmente con il nome in codice "Project Oxygen", Forever Skies è in lavorazione da oltre due anni presso un team di sviluppatori AA e AAA che hanno collaborato a titoli come Dying Light, Dying Light 2, Dead Island, The Medium, Chernobylite e la serie Divinity Original Sin.

Forever Skies è un gioco survival d'azione in prima persona a tema fantascientifico ambientato su una Terra distrutta e desertificata a causa di un enorme disastro ecologico. Il gioco uscirà in accesso anticipato nel 2022 e successivamente su console. In Forever Skies giocherete nei panni di uno scienziato solitario che torna sulla Terra molto tempo dopo che una catastrofe ecologica globale ha reso il pianeta inospitale per la razza umana. Al di sopra delle nuvole tossiche ci sono i resti degli ultimi baluardi dell'umanità.

Starà a voi costruire, ampliare e controllare un'astronave hi-tech che farà da mezzo di trasporto, rifugio, laboratorio e officina in cui studiare sostanze misteriose e realizzare strumenti per sopravvivere. Scoprite modi di ottenere cibo e risorse, ed esplorate le rovine sopra e sotto lo spesso strato di polvere tossica che ora riveste la superficie terrestre. Perché c'è questa polvere? Cos'è esattamente? Ma soprattutto, che cosa nasconde?

Ecco le caratteristiche principali:

Tornate sulla Terra - Assumete il ruolo di uno scienziato che torna sulla Terra devastata da un disastro ecologico globale. Questo evento ha rivestito la superficie del pianeta con un colossale strato di polvere tossica, che ha spinto l'umanità a costruire immense torri per poter sopravvivere.

- Assumete il ruolo di uno scienziato che torna sulla Terra devastata da un disastro ecologico globale. Questo evento ha rivestito la superficie del pianeta con un colossale strato di polvere tossica, che ha spinto l'umanità a costruire immense torri per poter sopravvivere. Costruite e controllate la vostra astronave hi-tech - Costruite e personalizzate un'astronave hi-tech. Sarà la vostra casa, officina e laboratorio. Estraete e raccogliete risorse per migliorarla e adattarla alle vostre tattiche di gioco.

- Costruite e personalizzate un'astronave hi-tech. Sarà la vostra casa, officina e laboratorio. Estraete e raccogliete risorse per migliorarla e adattarla alle vostre tattiche di gioco. Sopravvivete grazie alla scienza - Analizzate oggetti e replicate tecnologie ormai perdute. Sviluppate nuovi modi di ottenere cibo, risorse, nuovi strumenti e altro.

- Analizzate oggetti e replicate tecnologie ormai perdute. Sviluppate nuovi modi di ottenere cibo, risorse, nuovi strumenti e altro. Esplorate le rovine tra i cieli - Esplorate e scoprite ciò che resta della nostra civiltà. Estraete risorse dalle rovine delle strutture che erano state costruite in altitudine per sfuggire alla polvere. Scoprite cosa è successo e come abbiamo perso la Terra.

- Esplorate e scoprite ciò che resta della nostra civiltà. Estraete risorse dalle rovine delle strutture che erano state costruite in altitudine per sfuggire alla polvere. Scoprite cosa è successo e come abbiamo perso la Terra. Scendete sotto lo strato di polvere - Scoprite uno strano mondo completamente cambiato dall'assenza dell'umanità. Cercate agenti patogeni virali e usateli come armi o per migliorarvi con le loro cariche.

- Scoprite uno strano mondo completamente cambiato dall'assenza dell'umanità. Cercate agenti patogeni virali e usateli come armi o per migliorarvi con le loro cariche. Combattete per vivere - Sotto la polvere troverete un ecosistema totalmente nuovo, quindi aspettatevi di combattere contro creature evolute e pericolose.

Nelle prime fasi dell'accesso anticipato, Forever Skies offrirà un'esperienza per giocatore singolo, con una modalità co-op prevista tra le principali funzionalità in arrivo nelle fasi successive. Le versioni per console usciranno in seguito con tutti gli aggiornamenti e i contenuti già presenti nella versione PC, compresa la modalità co-op.