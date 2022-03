Forgive Me Father, il cupo FPS retro ispirato a Lovecraft ha una data di uscita

Attraverso un comunicato stampa, il team di sviluppo dietro Forgive Me Father, l'oscuro FPS horror retrò ispirato ai romanzi di HP Lovecraft, annuncia che il gioco lascerà l'accesso anticipato e verrà lanciato nella sua versione completa, aumentando la quantità di livelli di oltre il 50%, introducendo un nuovo personaggio giocabile e molto altro. Questa versione completa arriva il 7 aprile su PC tramite Steam, GOG, Epic Games Store e altri negozi digitali.

I giocatori saranno in grado di scegliere tra un personaggio Sacerdote o Giornalista diventando così l'unica persona sana di mente rimasta in un mondo impazzito. Intraprenderete un viaggio alla ricerca di risposte e sollievo ed esplorerete questo mondo ispirato a Lovecraft pieno di aree nascoste e difficili da raggiungere, in cui scoprirete l'intera storia per risolvere il mistero di questo luogo folle.

Durante questo viaggio sarete in grado di migliorare il vostro personaggio e le vostre armi, usando le vaste abilità in vostro possesso (e persino la stessa follia) per sconfiggere oscure mostruosità che sfidano la vostra sanità mentale.

Forgive Me Father è ora disponibile in accesso anticipato tramite Steam, GOG, Epic Games Store e altri negozi digitali ad un prezzo di 19,99 euro, con la versione 1.0 prevista per il lancio il 7 aprile 2022.