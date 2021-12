Forspoken ha una data di uscita e si mostra in un nuovo gameplay trailer

Final Fantasy 7 Remake Intergrade in arrivo su PC non è stato l'unico grande annuncio di Square Enix ai The Game Awards 2021.

La compagnia ha anche confermato che Forspoken di Luminous Productions uscirà il 24 maggio 2022. Oltre alla data di lancio, è stato condiviso un nuovo gameplay trailer che mostra i vari incantesimi e opzioni di movimento che Frey potrà utilizzare.

Vivendo in precedenza a New York City, la nostra protagonista si ritrova misteriosamente trasportata ad Athia. Nonostante abbia potenti magie e abilità a sua disposizione, il mondo sta soffrendo una terribile piaga che corrompe tutto. Nel frattempo, i Tantas, precedentemente benevoli, sono letteralmente impazziti e hanno provocato il caos. Starà a Frey mettere le cose a posto diventando l'ultima speranza per il mondo.

Oltre a combattere i Tantas, Frey affronterà anche vari mostri orribili e scoprirà di più sul mondo. Forspoken arriverà su PS5 e PC con un team di writer che include la creatrice di Uncharted Amy Hennig.

Fonte: Gamingbolt.