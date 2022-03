Forspoken tra FidelityFX e i vantaggi di DirectStorage in un nuovo trailer

Luminous Productions ha confermato poco tempo fa che Forspoken, il suo prossimo gioco di ruolo d'azione open world, supporterà DirectStorage di Microsoft su PC.

Un nuovo video entra nel dettaglio delle varie tecnologie utilizzate, tra cui FidelityFX di AMD.

FidelityFX è utilizzato sia su PC che su PS5 con funzionalità come Ambient Occlusion, Screen Space Reflections, Variable Shading e Denoiser. C'è anche la Super Resolution 1.0 con le impostazioni Qualità e 4K nativo a confronto.

Per quanto riguarda DirectStorage, la tecnologia aiuta a ridurre i tempi di caricamento a 1,9 secondi su un SSD M.2 in una scena. Questa stessa scena impiega 3,7 secondi per essere caricata su un SSD SATA e 21,5 secondi su un normale HDD.

Forspoken uscirà l'11 ottobre dopo essere stato rinviato dalla data di uscita originale di maggio.

Fonte: Gamingbolt.