Forspoken e Final Fantasy VII Remake su PC hanno un costo di 80 euro e i fan criticano la scelta di Square Enix

Quando gli editori hanno iniziato a spingere per prezzi più alti sulle console current-gen, prima o poi questo aumento dei prezzi sarebbe arrivato anche su PC. E, a quanto pare, Square Enix è il primo editore che ha alzato i prezzi dei suoi giochi su PC a 80 euro.

Come possiamo vedere sul sito di Epic Games, sia Final Fantasy 7 Remake che Forspoken avranno un prezzo di 79,99 euro. E sì, nel caso ve lo stiate chiedendo, questa è la versione standard. Per la Digital Deluxe Edition di Forspoken bisognerà pagare 105 euro.

Ovviamente questo aumento non è passato inosservato e gli utenti sui vari forum hanno iniziato a criticare questa scelta da parte del publisher. "Immagino qualcosa del genere per Final Fantasy 16, ma non per Forspoken", commenta un giocatore. "E sei mesi dopo l'uscita, diranno che le vendite sono state inferiori alle aspettative", aggiunge un altro fan, ricordando all'editore i problemi passati.

Una soluzione sarebbero i prezzi regionali, ovvero importi diversi a seconda del paese. Apparentemente l'editore non ha deciso di fare un passo del genere, il che nel caso della società giapponese non è una grande sorpresa.

