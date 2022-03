Forspoken protagonista e sulla copertina del prossimo numero di Game Informer

Nonostante il recente rinvio, Forspoken sarà sulla copertina di Game Informer, che tratterà il gioco con il consueto coverage super approfondito, così come per Horizon Forbidden West ed Elden Ring.

Come ormai saprete, Forspoken era inizialmente previsto per il 24 maggio, ma è stato posticipato all'11 ottobre di quest'anno per permettere una maggiore pulizia del codice e qualità finale del prodotto. Questa decisione dev'essere stata presa dopo l'accordo con Game Informer, che probabilmente sperava di traghettarne l'uscita con la sua copertura.

Poco male comunque: dalla testata scopriremo maggiori dettagli, di cui molti inediti. D'altronde, non sappiamo poi tanto sull'esclusiva PlayStation 5 (uscirà anche su PC) per cui, tutto ciò potrà fare solo del bene. È possibile però che dal PlayStation State of Play di domani 9 marzo, potrebbero arrivare ulteriori news e magari un nuovo gameplay.

Qui sotto potete trovare l'anteprima di Game Informer, sulla copertura di Forspoken.

