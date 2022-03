Forspoken mostrato in un lungo video gameplay da Game Informer

Come ormai ci ha ben abituati, Game Informer ha realizzato una bella copertura su Forspoken con interviste ma soprattutto con nuovi video incentrati su gameplay inediti. Come per Horizon Forbidden West ed Elden Ring abbiamo infatti un nuovo video di più di sei minuti incentrato sul combattimento contro diversi nemici e mini-boss.

Scopriamo che i nemici sono suddivisi in tre tier diversi, ognuna caratterizzata da un diverso grado di corruzione in cui, più è alta, maggiore è il pericolo corso dalla protagonista Frey. In questo caso possiamo vedere anche nuove stregonerie e combattimenti all'"arma bianca", tutto all'insegna della spettacolarizzazione. La frenesia degli scontri è ulteriormente caricata da molti particellari, il che non sembra aiutare particolarmente la chiarezza dell'azione, ma si tratta comunque di una build ancora non matura.

La varietà dei combattimenti sembra esserci ma chiaramente ci stiamo basando su questi sei minuti e sui trailer visti finora. Forspoken è stato rimandato all'11 ottobre al fine di portare un prodotto ottimizzato e pulito a dovere.