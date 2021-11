Forspoken è esclusiva console PS5 ma spunta a sorpresa su Microsoft Store

All'ultimo evento di Square Enix, lo sviluppatore di videogiochi giapponese ha annunciato il suo nuovo titolo chiamato Forspoken, che porterà i giocatori PC e PS5 attraverso una nuova avventura open-world. Tuttavia qualcosa sembra muoversi, dato che il gioco è comparso anche su Microsoft Store.

Forspoken sarebbe dovuto arrivare su Steam ed Epic Games Store, ma ora abbiamo appreso che i giocatori PC potranno anche acquistare e scaricare Forspoken dal Microsoft Store, dove sono state rivelate nuove informazioni come quella che Forspoken avrà obiettivi e salvataggi nel cloud di Xbox. Secondo quanto riportato quindi Forspoken potrebbe arrivare su PC attraverso Xbox Game Pass, ma probabilmente non al day one.

Anche Outriders, altro titolo pubblicato da Square Enix, è arrivato su Xbox Game Pass il giorno del suo lancio, ma si trattava comunque di un gioco non esclusivo console Sony. Insomma, si tratta di un errore? Attualmente non ci sono ulteriori informazioni a riguardo pertanto non ci resta che attendere un eventuale annuncio.

In precedenza questo titolo si chiamava Project Athia fino a quando Square Enix ha annunciato ufficialmente il suo nome e arriverà nel 2022.

Fonte: WindowsCentral