Forspoken per PS5 e PC avrà microtransazioni secondo quanto riportato dall'ESRB

Una valutazione dell'Entertainment Software Rating Board (ESRB) ha rivelato un paio di nuovi dettagli sull'attesissima esclusiva per console PlayStation 5 Forspoken, il cui lancio è previsto tra qualche mese. Sorprendentemente, sembra che Forspoken includa acquisti in-game come rivelato nella pagina di valutazione del gioco su ESRB.

"Acquisti in-game" è elencato sotto "Elementi interattivi" per entrambe le piattaforme: PC e PlayStation 5. Per motivi di confronto, un'altra esclusiva console PlayStation Ghostwire: Tokyo è stato valutato dall'ESRB poco prima di Forspoken, ma la sua pagina non include la nota "acquisti in-game".

Questa è sicuramente una sorpresa dal momento che Forspoken è stato commercializzato come un'avventura d'azione per giocatore singolo guidata dalla narrativa, che a dire il vero non è proprio una scelta naturale per le microtransazioni. Di solito, gli editori includono negozi in-game e cosmetici nei giochi cooperativi e multiplayer live service.

Square Enix per ora non ha fatto nessuna dichiarazione al riguardo, pertanto è possibile che sia semplicemente un errore. Rimanete sintonizzati con noi per un eventuale aggiornamento.

Vi ricordiamo che Forspoken sarà disponibile dal 24 maggio su PC e PlayStation 5.

Fonte: MP1ST