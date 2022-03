Forspoken è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

Questo inizio di anno è molto movimentato e anche se tutto sembra essere concentrato in questo primo trimestre, c'era da aspettarsi che alcuni giochi venissero posticipati. Il grande rinvio annunciato proprio in questi minuti ci arriva da Square Enix, che annuncia che Forspoken non vedrà la luce a maggio, come inizialmente previsto.

L'editore avverte tramite un messaggio ritrasmesso sui social network, indicando che Forspoken non uscirà più il 24 maggio, ma l'11 ottobre. Un rinvio di poco meno di cinque mesi, che si spiega con la volontà del team di fornire la migliore esperienza possibile, dando appuntamento a breve per saperne di più sul gioco.

Questa notizia non sorprende se avete seguito le ultime voci. La scorsa settimana, AccountNGT aveva appena menzionato il caso di Forspoken indicando che stava per essere annunciato un rinvio. A questo punto il rumor si è trasformato in realtà.

La nuova data di uscita di Forspoken quindi è l'11 ottobre. Il gioco sarà disponibile su PC e PlayStation 5.