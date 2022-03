Forspoken, il prossimo gioco di ruolo d'azione di Square Enix, sarebbe stato rinviato.

Previsto per il lancio entro questa primavera, Forspoken doveva essere una delle grandi esclusive console PS5 di PlayStation nella prima metà del 2022. E mentre il gioco potrebbe ancora arrivare nella data prevista, un insider ha ora ha suggerito che presto arriverà un annuncio di rinvio da Square Enix.

Secondo AccountNGT, che in precedenza ha condiviso una serie di scoop relativi ai videogiochi in arrivo, la data di lancio di Forspoken verrà posticipata presto.

"Secondo una fonte, Forspoken è stato rinviato", ha condiviso l'account in un nuovo tweet. Ha continuato dicendo che l'annuncio del rinvio potrebbe avvenire in un evento PlayStation che, secondo quanto riferito, avverrà alla fine di questo mese. Sebbene Sony non abbia annunciato che terrà una nuova presentazione a marzo, numerose voci e report hanno suggerito che presto accadrà qualcosa.

According to a source, Forspoken is delayed. It could be officially announced at that PlayStation Event (not sure). https://t.co/ymgwhJyJW3 — AccountNGT (@accngt) March 2, 2022

Se Forspoken finisse per essere rinviato, non sarebbe poi così scioccante per una serie di motivi. Innanzitutto, i rinvii sono diventati molto più comuni dall'inizio della pandemia nel 2020, inoltre, Square Enix non ha mostrato molto di Forspoken nella prima parte del 2022, il che potrebbe significare un ritardo nei lavori. L'ultima volta che abbiamo visto il gioco è stato alla fine del 2021, quando un nuovo trailer è stato mostrato ai The Game Awards.

Forspoken è ancora previsto per il 24 maggio su PlayStation 5 e PC.

Fonte: Comicbook.