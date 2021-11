Forspoken per PS5 e PC non avrà il doppiaggio italiano, aperta la pagina Steam

Forspoken è il nuovo ambizioso titolo di Luminous Productions e Square Enix in arrivo su PlayStation 5 e PC la prossima primavera.

Manca ancora un po' al lancio del gioco, ma Square Enix ha aperto la pagina ufficiale di Forspoken su Steam. Questo significa che possiamo trovare nuove informazioni sul titolo.

"Senza sapere come, Frey Holland viene trasportata da New York alla terra mozzafiato di Athia, da cui non riesce a fuggire", leggiamo nella descrizione ufficiale. "Con un braccialetto magico e senziente avvolto inspiegabilmente attorno al suo polso, Frey scopre di poter lanciare potenti incantesimi e usare la magia per attraversare i vasti paesaggi di Athia. Frey soprannomina il suo nuovo compagno metallico "Cuff" e cerca di trovare la strada per tornare a casa".

Tuttavia, tra le varie informazioni sulla pagina c'è anche una "nota stonata". Già perché tra le lingue supportate da Forspoken figura l'italiano che, però, non avrà un doppiaggio.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso informazioni sul "magic parkour", il sistema di movimento implementato in Forspoken.

Fonte: Steam.