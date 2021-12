Forspoken protagonista di un video gameplay che mostra il combattimento e l'esplorazione

Dopo il suo ultimo trailer e la data di uscita rivelata ai The Game Awards 2021, Forspoken di Luminous Productions ha ricevuto un nuovo trailer di gioco della durata di quattro minuti. Vediamo la protagonista Frey Holland uscire da una città, brulicante di diversi NPC e avventurarsi nel selvaggio mondo aperto.

Il trailer offre uno sguardo alle diverse attrezzature che Frey può usare come collane, mantelli e molto altro, ognuna delle quali fornisce vantaggi diversi. Non passa molto tempo prima che il combattimento esploda, mostrando la devastante serie di incantesimi che i giocatori possono scatenare. Sia che voi vogliate impostare una trappola che esplode, far piovere proiettili sui nemici o racchiuderli in una sfera d'acqua che esplode, il gioco offre tante possibilità.

"Guida Frey in un viaggio indimenticabile alla ricerca della strada di casa dopo essere stata trasportata misteriosamente in una terra mozzafiato e fantastica. Svela i misteri di Athia mentre Frey viaggia nella disastrosa Rovina e scopre come usare un potere immenso" si legge nella descrizione del gioco. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Forspoken uscirà il 24 maggio 2022 per PC e PS5. A questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.