Forspoken si mostra in un nuovo video gameplay di 10 minuti tra magia e combattimenti

Forspoken è stato rinviato di diversi mesi e ora verrà lanciato su PS5 e PC l'11 ottobre, ma ciò non ci impedisce ai fan di poter dare uno sguardo più da vicino al gameplay di questo gioco di ruolo d'azione sviluppato da Luminous Productions.

Il video, che potete visionare in calce a questo articolo, fa parte di Gameinformer e per quasi 10 minuti mostra l'azione con la magia, un combattimento contro un boss e l'esplorazione libera associata ad una sorta di parkour che sarà utile per schivare gli attacchi, librarsi in aria e scalare grandi altezze. Non è una meccanica infinita perché è limitata da una barra di energia, quindi dovrete stare molto attenti a dosarla.

Possiamo anche vedere un repertorio di incantesimi per attaccare le vulnerabilità dei nostri nemici, evocare mostri di fuoco o eruzioni vulcaniche. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla sua visione.

Vi ricordiamo che Forspoken sarà disponibile dall'11 ottobre su PC e PlayStation 5.

Fonte: DSOG