Fortis è il nuovo studio creato dai veterani WB Games Steven Chiang e Shawn Foust

Da oggi l'industria videoludica può contare su un nuovo team di sviluppo. I veterani di WB Games Steven Chiang e Shawn Foust (al centro e a destra dell'immagine sottostante) hanno fondato Fortis, uno studio che si occuperà prevalentemente di titoli live service. L'azienda conta cento dipendenti, tra cui il designer Calvin Lau (a sinistra dell'immagine).

Come sempre, le prime dichiarazioni sono entusiastiche, preparandosi alla prossima generazione di questo tipo di prodotti:

"I fondatori ritengono che le esperienze sociali online possano essere più positive e significative e che i giochi possano diventare la forma principale di intrattenimento sociale [...] Fortis porterà un profondo gioco social a una serie diversificata di titoli attraverso generi nuovi e poco esplorati nel panorama attuale".

I ruoli sono già assegnati, con Chiang presidente della nuova società (in precedenza vicepresidente esecutivo degli studi mondiali presso WB Games), Foust assume il ruolo di chief operation officer di Fortis (in precedenza vicepresidente delle operazioni centrali di WB Games) e Lau ricopre il ruolo di chief product officer dell'azienda. Come sempre, quando si parla di nuovi studi, non possiamo far altro che augurare buona fortuna!

Fonte: Gamesindustry.biz