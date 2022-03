Fortnite e gli aiuti alla popolazione ucraina: raggiunti i $100 milioni

Epic Games ha recentemente annunciato che avrebbe raccolto fondi per il popolo ucraino donando i proventi delle vendite di Fortnite. Pochi giorni fa il team aveva dichiarato di aver raccolto 70 milioni di dollari e ora è stato raggiunto un nuovo record.

Epic Games ha annunciato su Twitter di aver raccolto 100 milioni di dollari per gli ucraini colpiti dalla recente invasione russa, un numero che eclissa il precedente traguardo dell'azienda con un margine piuttosto ampio. Con l'inizio del capitolo 3, stagione 2, lo sviluppatore Epic Games ha annunciato che avrebbe donato tutti i proventi di Fortnite a quattro organizzazioni nel tentativo di aiutare a raccogliere fondi per l'Ucraina. Ora, la società ha anche confermato che donerà anche a World Central Kitchen, oltre alle altre organizzazioni precedentemente annunciate.

La campagna durerà fino al 3 aprile, il che significa che manca poco meno di una settimana alla data di fine. Anche Xbox si è unita a Epic nell'impegno, confermando che tutti i proventi realizzati dagli acquisti di Fortnite sul Microsoft Store sarebbero stati devoluti all'Ucraina.

As of today, we?ve raised 0 million USD together to support humanitarian relief for people affected by the war in Ukraine. In addition to @UNICEF, @WFP, @Refugees and @DirectRelief, we are now also collaborating with @WCKitchen.



— Fortnite (@FortniteGame) March 29, 2022

Con tutto quel tempo rimasto, non c'è dubbio che Epic continuerà a raccogliere ancora più soldi.

