Fortnite sta per accogliere Boba Fett giusto in tempo per Natale

Fortnite continua ad aggiungere sempre più crossover, questa volta con il leggendario cacciatore di taglie di Star Wars, Boba Fett, l'ultimo a unirsi alla mischia. Il creatore di Fortnite, Epic Games, ha annunciato che il furfante con l'elmo si farà strada in battaglia il 25 dicembre all'1:00. Il tie-in arriva prima del lancio del 29 dicembre dell'attesissima serie Disney Plus, The Book Of Boba Fett.

Disney e Fortnite hanno goduto di una relazione piuttosto intima questo mese. Sin dal lancio della Stagione 3 all'inizio di dicembre, l'evento Winterfest in corso ha visto un'intera schiera di personaggi Disney combattere contro quel royale. Dopo l'uscita di Spider-Man: No Way Home, le skin del film sono entrate nel gioco, tra cui uno Spider-Man senza maschera e Zendaya.

Boba Fett non è l'unica nuova gustosa sorpresa per i giocatori di Fortnite. Per chiunque abbia accumulato abbastanza ore per raggiungere il livello 100 nel Battle Pass della Stagione 3, c'è una selezione di skin speciali. Chiamati Super Level Styles, offrono ai giocatori alcune nuove skin alla moda per Spider-Man e altri nuovi cosmetici per Harlowe, Ronin, Shana e Lt. John Llama.

Boba Fett will be making his arrival on the Island December 24, 2021 at 7pm ET! #DisneyPlusDay pic.twitter.com/cj9iC6WRBZ — Fortnite (@FortniteGame) November 12, 2021

L'ultimo aggiornamento di Fortnite introduce anche tre nuove skin invernali festive che non c'entrano con Disney.

Fonte: Dualshockers