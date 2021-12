Fortnite e l'incredibile destino dell'isola nel capitolo 3 rivelato da TikTok

Una pubblicità di Fortnite apparsa su TikTok sembra rivelare il destino dell'isola nel prossimo capitolo 3.

Individuato sul sito di social media dal leaker freddythefox_YT, e poi pubblicato su Twitter, l'annuncio mostra l'isola in qualche modo capovolta, rivelando una location completamente nuova dall'altra parte.

L'annuncio mostra un numero di personaggi che si affacciano sull'isola quando qualcosa sembra schiantarsi contro di essa con una forza sufficiente da spingerla sotto le onde e farla capovolgere.

L'evento finale della Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2 dovrebbe svolgersi il 5 dicembre e chiuderà il capitolo in corso. Dopodiché, il capitolo 3 inizierà dopo alcuni tempi di inattività. L'isola è una parte importante del gioco e una nuova mappa è sempre una parte emozionante di ogni nuova stagione.

Mentre i giocatori avranno audaci previsioni sul destino dell'isola, molti credono a un altro buco nero che divorerà l'isola prima che ne venga creata una nuova. L'isola che viene capovolta con un'altra isola segreta dall'altra parte sarebbe sicuramente una grande sorpresa per i giocatori di Fortnite.

Fonte: Gamepur.