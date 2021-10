Fortnite: Epic Games riconosce che la modalità Impostori è ispirata a quella di Among Us

Con l'arrivo della patch 18.20 di Fortnite, Epic Games ha colto l'occasione per "chiarire" che, in effetti, la modalità Impostori è basata su Among Us, il popolare videogioco di ruolo di deduzione sociale di Innersloth. Tutto questo dopo le polemiche provocate durante il suo lancio, non dando credito al videogioco del piccolo studio.

Epic Games ha pubblicato una breve voce sul blog ufficiale di Fortnite che descrive in dettaglio alcuni dei cambiamenti e delle novità più importanti nella patch 18.20. Tuttavia, in una delle modifiche relative alla modalità di gioco Impostori (dopo questo aggiornamento i giocatori possono scegliere un ruolo, e c'è anche la chat vocale), è stata aggiunta una curiosa didascalia: "La patch v18.20 apporta miglioramenti a Impostori, il gameplay ispirato a Among Us di Innersloth!". Epic Games riconosce quindi ufficialmente che Impostori è ispirata da Among Us.

In questo tipo di giochi, i giocatori devono dedurre quale ruolo svolge ciascun giocatore e, sulla base di queste deduzioni, stabilire una linea di condotta che giovi al ruolo della squadra. Tuttavia, le molte somiglianze tra Fortnite Impostori e Among Us stesso hanno sollevato malcontento tra la community di videogiochi di Innersloth e tra gli stessi sviluppatori.

Resta da vedere come reagirà Innersloth a questo riconoscimento da parte di Epic Games, anche se è vero che queste dichiarazioni sono state fatte con una semplice frase in un post sul blog relativo alle note sulla patch di Fortnite, invece di un annuncio vero e proprio.

