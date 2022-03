Fortnite: Epic Games interrompe le vendite in-game in Russia

Il creatore di Fortnite, Epic Games, ha annunciato che "sta interrompendo il commercio con la Russia", unendosi a un elenco crescente di società che stanno boicottando il paese per l'invasione dell'Ucraina.

Epic Games ha condiviso su Twitter il seguente tweet: "Epic interrompe il commercio con la Russia nei nostri giochi in risposta alla sua invasione dell'Ucraina". Tuttavia, l'azienda ha aggiunto: "non stiamo bloccando l'accesso agli account per lo stesso motivo per cui altri strumenti di comunicazione rimangono online: il mondo libero dovrebbe mantenere aperte tutte le linee di dialogo".

Ciò significa che, sebbene i fan in Russia potranno comunque accedere a titoli come Fortnite, non potranno effettuare alcun acquisto in-game. Poiché le vendite si stanno fermando, è probabile che questo boicottaggio si estenda all'Epic Games Store, il negozio online in cui Epic prende una parte di tutte le vendite realizzate.

Epic is stopping commerce with Russia in our games in response to its invasion of Ukraine. We?re not blocking access for the same reason other communication tools remain online: the free world should keep all lines of dialogue open. — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) March 5, 2022

Epic Games è solo l'ultima delle società che ha deciso di prendere provvedimenti in Russia. Microsoft ad esempio ha sospeso tutte le vendite sia di giochi che di console la scorsa settimana.