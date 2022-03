Fortnite ha permesso ad Epic Games di raccogliere oltre $ 70 milioni per l'Ucraina

Epic Games e Microsoft, tramite gli acquisti in-game di Fortnite, hanno raccolto oltre 70 milioni di dollari da donare agli aiuti umanitari nella guerra russo-ucraina in corso.

Epic ha promesso che, dal 20 marzo al 3 aprile, tutti i proventi degli acquisti con denaro reale in Fortnite sarebbero stati donati a quattro organizzazioni umanitarie attualmente operanti in Ucraina: Direct Relief, UNICEF, il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite e l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. La società afferma che "più organizzazioni verranno aggiunte a questo elenco nelle prossime settimane". Xbox ha accettato di collaborare con Epic su questo e ha impegnato i suoi proventi netti da Fortnite durante questo periodo.

In un post sul blog Epic ha chiarito che non aspetterà che le transazioni siano completamente elaborate, ma si impegna invece a distribuire i fondi raccolti "entro giorni".

Together we?ve now raised million USD in humanitarian relief funds for Ukraine. Congratulations and thanks everyone + @xbox for joining this effort! pic.twitter.com/C09uffbjPF — Fortnite (@FortniteGame) March 25, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La somma raccolta da Epic Games è tra le più grandi finora mai ottenute.

Fonte: Kotaku