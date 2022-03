Fortnite, Epic Games ha già raccolto $36 milioni per gli aiuti in Ucraina

Domenica Epic Games ha rilasciato una nuova stagione di Fortnite e, con essa, la promessa che per due settimane tutti i proventi del gioco sarebbero andati in aiuti umanitari per l'Ucraina. Il giorno dopo, lo sviluppatore ha rivelato di aver già raccolto $ 36 milioni come parte dello sforzo.

Il denaro verrà donato a una manciata di diversi gruppi di aiuto, tra cui Direct Relief, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e il Programma alimentare mondiale. Epic afferma che anche Xbox sta donando i suoi proventi netti dal gioco durante lo stesso periodo.

Il lancio di una nuova stagione di Fortnite è probabilmente uno dei periodi più redditizi per il gioco, con i giocatori che acquistano il nuovo Battle Pass per ottenere personaggi esclusivi e altri contenuti di gioco. Questa stagione, chiamata "Resistance", presenta un grande cambiamento, insieme alla notevole aggiunta di Doctor Strange e altri personaggi.

In altre notizie, anche Itch.io ha raccolto un totale di 6 milioni di dollari che andranno ad aiutare gli abitanti ucraini.

Fonte: Variety