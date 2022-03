Fortnite: Epic Games smette di organizzare dei tornei con montepremi in Russia

Epic Games annuncia che i tornei competitivi di Fortnite con premi in denaro non si terranno più in Russia a partire dall'11 marzo 2022. Attraverso una breve dichiarazione sul blog ufficiale di Fortnite, Epic Games ha annunciato che, a partire dall'11 marzo (cioè oggi) la Russia sarà aggiunta all'elenco dei paesi a cui è vietato organizzare tornei con premi in denaro in questo videogioco.

Chiariscono che i giocatori residenti in Russia potranno continuare a partecipare al resto dei tornei, compresi quelli in cui i premi sono ricompense come oggetti cosmetici per Fortnite.

Aggiungono inoltre che tutti i giocatori residenti in Russia che hanno pagamenti in sospeso devono compilare il modulo di verifica del premio prima del 22 marzo 2022. In caso contrario, comporterà il congelamento di questi fondi fino a quando il fornitore di servizi di pagamento tramite Epic Games Internet non potrà ripristinare il servizio.

Epic is stopping commerce with Russia in our games in response to its invasion of Ukraine. We?re not blocking access for the same reason other communication tools remain online: the free world should keep all lines of dialogue open. — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) March 5, 2022

Questa è un'altra misura che colpisce il Paese russo, in vista dell'invasione dell'Ucraina. In realtà, non è il primo provvedimento che Epic Games ha adottato al riguardo. Pochi giorni fa la società si è unita al boicottaggio del mercato dei videogiochi digitali in Russia, interrompendo categoricamente qualsiasi tipo di transazione da questo Paese nell'Epic Games Store.

Fonte: Fortnite