Fortnite e Gears of War protagonisti di un crossover tra skin, emote e molto altro a tema

La prossima grande collaborazione con Fortnite è stata ufficialmente svelata dopo una precedente anticipazione. Le skin di Fortnite Gears of Wars, tra cui Marcus Fenix ​​e Kait Diaz, arriveranno nell'Item Shop in-game nella notte del 10 dicembre.

Il franchise di Gears of War è nato sotto una precedente iterazione di Epic Games, che in seguito ha venduto l'IP a Microsoft affinché lo studio incentrato su Gears dell'editore, The Coalition, continuasse a lavorare. L'arrivo di Kait e Marcus nel mondo di Fortnite significa che un personaggio creato da Epic e uno creato da The Coalition si uniscono.

Il set completo di Gears of War "Delta-One Set" arriverà nel negozio di oggetti Fortnite all'1:00 del 10 dicembre. Gli eroi dovrebbero restare in giro per alcuni giorni prima di partire e tornare nel prossimo futuro.

Ecco che cosa conterrà il negozio:

Marcus Fenix - Dopo essersi ritirato dall'esercito della Coalizione dei Governi Organizzati, è tornato a combattere per mano di suo figlio.

Kait Diaz (stile arancione invernale incluso) - Un tempo avversaria della Coalizione dei Governi Organizzati, ora combatte nel suo esercito.

Dorso decorativo Risonatore sonico (venduto con il costume di Marcus Fenixt) - Creato dalla Coalizione dei Governi Organizzati per mappare i tunnel sotterranei di Sera.

Dorso decorativo Ciondolo di Reyna (venduto con il costume Kait Diaz) - Un cimelio di famiglia dall'origine misteriosa.

Piccone Mazza abbattitrice - Frammenti di guscio di Locusta collegati a un perno rotante motorizzato.

Piccone Colosso - Richiama in superficie i Seeder

Piccone Mannaia da macellaio - Creato in origine per tagliare la carne dei Vermi di roccia, ma anche per fare a fette il COG.

Deltaplano Skiff - Raccogliete la forza degli elementi con questo rapido veicolo terrestre a vela (trasformato in deltaplano).

Fonte: Fortnite