Fortnite e ilMasseo sono i più visti su Twitch Italia

Da una statistica di Superdry, veniamo a conoscenza di alcuni dati riguardanti il mondo dello streaming su Twitch in tutto il mondo, compresi dati specifici per l'Italia.

Nel 2021, per l'appunto, la categoria per videogiochi più popolare in Italia è stata Fortnite, il battle royale di Epic Games che dimostra di non cedere al passare del tempo, complici degli aggiornamenti frequenti e sostanziosi, mentre lo streamer più seguito si rivela essere Edoardo Magro, in arte ilMasseo, con oltre un milione e mezzo di follower, 1431 ore trascorse in diretta e quasi nove milioni e mezzo di visualizzazioni.

Il successo di Fortnite si riscontra anche in molti altri paesi del mondo (ben 106), e lo seguono a ruota Minecraft, Genshin Impact e GTA 5. Lato streamer, Tyler Blevins, alias Ninja, detiene il record assoluto di streamer più seguito in 46 paesi, seguito al secondo posto da Tommyinnit, al terzo da Auronplay e al quarto da Pokimane.

Fonte: Superdry