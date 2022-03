Fortnite lancia ufficialmente la modalità 'Zero Costruzioni'

Fortnite aveva temporaneamente rimosso la modalità costruzioni e, per tutto il tempo, voci e speculazioni dilagavano su una modalità permanente di non costruzione. Ora è ufficiale poiché Epic Games ha lanciato un nuovissimo trailer per questa nuova modalità.

"Proprio come l'inizio del Capitolo 3 Stagione 2, la modalità Zero costruzioni è un puro test di abilità con armi, oggetti ed esplorazione. Troverai Zero costruzioni nelle playlist Singolo, Coppie, Terzetti e Squadre della pagina Scopri. (All'interno della lobby, fai clic sul pulsante "CAMBIA" sopra a "GIOCA" per aprire la schermata "Scopri")" si legge nella comunicazione.

Senza la capacità di costruire, in Zero costruzioni la prima linea difensiva dei giocatori sarà lo scudo supplementare ricaricabile. Usate gli elevatori per salire sui dirigibili o arrampicatevi per avvantaggiarvi rispetto ai vostri avversari. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Epic Games con Fortnite stanno ancora raccogliendo fondi per aiutare l'Ucraina: l'acquisto di Battle Pass e oggetti cosmetici andrà tutto in beneficenza.

