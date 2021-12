Fortnite sta per ricevere una modalità 'no build' senza costruzioni?

Oltre allo sconfiggere i nemici, un'altra delle caratteristiche chiave di Fortnite è la sua meccanica di costruzione, che consente ai giocatori di costruire muri ed edifici. Dopo essere stato un pilastro del gioco fin dall'inizio, un nuovo rumor indica che Epic Games ha intenzione di renderlo opzionale, anche se per un periodo di tempo limitato.

Recentemente, HYPEX, un importante e affidabile leaker/dataminer di Fortnite, ha dichiarato su Twitter che è in lavorazione una modalità "No Build". Presumibilmente, questa modalità funzionerà esattamente come il normale battle royale, solo senza la funzione di costruzione.

Oltre a ciò, non ci sono dettagli su come funziona la modalità o quando verrà aggiunta al gioco. HYPEX crede che la stagione in corso sarebbe un buon momento per includerlo poiché la stagione 1 del capitolo 3 ha migliorato il movimento del giocatore con la nuova meccanica di scorrimento e l'oggetto spara-ragnatela di Spider-Man che consente di oscillare in aria.

Reminder that Epic are working on a "No Build" LTM.. I feel like this LTM would be so good right now with the Spiderman Mythic & Sliding ? They'd just need to reduce damage to enviroment in that LTM. pic.twitter.com/2Q4FbBpsxo — HYPEX (@HYPEX) December 29, 2021

Essendo una presunta modalità a tempo limitato potrebbe essere deludente per alcuni, ma se si dimostrasse abbastanza popolare, Epic potrebbe renderlo un appuntamento fisso, proprio come le altre modalità passate.

Fonte: Dotesports