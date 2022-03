Fortnite potrebbe abilitare permanentemente la modalità senza costruzioni

Da qualche giorno Fortnite ha abilitato per un tempo limitato una modalità in cui la costruzione non esiste; in sostanza sembra un test interno per vedere la reazione dei suoi giocatori e del pubblico in generale, che sta avendo una buona accoglienza.

Una volta trascorso il periodo di nove giorni dell'evento, Epic Games potrebbe considerare di eliminare completamente le costruzioni, abilitando una modalità di gioco unica. Sarebbe qualcosa di sorprendente nella versione Battaglia Reale, e ancora di più dopo così tanti anni con questa feature che rende unico il gioco rispetto gli altri.

Vari utenti e dataminer hanno scavato nei file di gioco, oltre a trovare prove esterne che indicano una possibile modalità per giocatore singolo senza costruzioni. Non sarebbe davvero irragionevole, soprattutto quando diverse modalità "a tempo limitato" sono diventate permanenti.

The 'No Builds' LTM that will be available after 8 days will be called 'Solo - No Build Battle Royale'.



there's other versions of It too but I took this one to show you the name of It! pic.twitter.com/7jHbZjZBUY — Twea - Fortnite Leaks (@TweaBR) March 21, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

In altre notizie, Epic Games ha annunciato che tra il 20 marzo e il 3 aprile tutti i profitti ricavati da Fortnite con i Pass Battaglia saranno devoluti a cause umanitarie che aiutano nella guerra in Ucraina.

Fonte: Eurogamer