Fortnite e Naruto in arrivo il nuovo crossover

È ufficiale, il ninja di Konoha, Naruto Uzumaki, arriverà presto su Fortnite. Epic Games ha confermato la notizia questa settimana in un tweet, anche se i dettagli su altri personaggi non sono ancora stati condivisi.

Il COO di Epic Donald Mustard aveva confermato il crossover ad agosto, mentre una patch più recente ha iniziato a preparare il terreno per l'arrivo di Naruto. I dataminer hanno scoperto che un nuovo NPC nome in codice "HeadbandK" arriverà presto sull'isola e agirà come un boss, e una volta sconfitto il personaggio lascerà cadere un kunai esplosivo.

Naturalmente, secondo quanto scoperto dai dataminer, il negozio di oggetti di Fortnite sarà pieno di cosmetici Naruto. I leak suggeriscono che Naruto, Sakura, Kakashi e Sasuke faranno la loro comparsa, insieme ad altri personaggi. Per adesso sappiamo che il ninja arriverà il 16 novembre su Fortnite.

Con tutta probabilità quindi, Naruto arriverà con la nuova patch che sarà disponibile dalla prossima settimana.

Fonte: Eurogamer