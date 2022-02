Fortnite non riceverà il supporto su Steam Deck ed Epic Games Spiega perché

Fortnite non riceverà il supporto ufficiale su Steam Deck, quindi entrerà nell'elenco dei videogiochi non nativamente compatibili con il nuovo laptop di Valve.

Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha spiegato sul social network Twitter perché il suo massiccio free-to-play non sfrutterà la premiere di questo dispositivo per ampliare la propria gamma di piattaforme. "Fortnite no, ma stiamo facendo un grande sforzo per massimizzare la compatibilità di Easy Anti Cheat con Steam Deck", esordisce dicendo. Il titolo utilizza un sistema anti-cheat per impedire agli utenti di violare il corretto funzionamento dei giochi, o potenziando i loro personaggi o alterando in qualche modo l'ambiente o l'inventario.

Pertanto, altri titoli che utilizzano Easy Anti Cheat finiranno per essere compatibili con Steam Deck, ma non l'attuale battle royale. Tuttavia, "Non siamo sicuri di poter combattere i cheat su larga scala con un'ampia gamma di configurazioni del kernel, comprese quelle personalizzate". Fortnite quindi sarà in grado di funzionare lo stesso? In teoria sì. Gli utenti che hanno uno Steam Deck e installano Windows su una partizione potranno utilizzare la versione per computer di Fortnite se scaricano il launcher da Epic Games. In questo modo, la versione per computer del titolo verrà eseguita, ma non con l'ottimizzazione che si può ottenere con il supporto ufficiale di Epic Games.

With regard to anti-cheat on the Linux platform supporting custom kernels and the threat model to a game of Fortnite's size, YES THAT'S EXACTLY RIGHT! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 7, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Steam Deck inizierà ad essere spedito a chi ha effettuato il preordine dal 28 febbraio. A questo link potete dare un primo sguardo alle prime impressioni di alcuni YouTuber.

Fonte: PCGamesN