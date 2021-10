Fortnite X Resident Evil e nel nuovo evento crossover arrivano Chris Redfield e Jill Valentine

Dopo i rumor che si sono succeduti nelle ultime settimane, Fortnite ed Epic Games hanno annunciato ufficialmente l'arrivo di due nuove skin in collaborazione con Capcom: si tratta di Chris Redfield e Jill Valentine.

Si tratta, come ben saprete, di due dei personaggi più popolari dell'iconica serie horror e che ora possono essere 'reclutati' nella Battle Royale più famosa del mondo.

They escaped one nightmare... only to find themselves in another.



Two legendary S.T.A.R.S. members find themselves on the Island...https://t.co/e3jPO8NExG pic.twitter.com/H4LdBcCUfn — Fortnite (@FortniteGame) October 24, 2021

Queste nuove skin fanno parte dello S.T.A.R.S Team set, un bundle che include due look per ciascun personaggio: il primo, più classico, è modellato per entrambi i personaggi a ispirazione del capitolo originale di Resident Evil, il secondo segue rispettivamente l'aspetto di Chris in Resident Evil Village e quello di Jill in Resident Evil 3.

Oltre alle skin, sono stati inseriti anche una serie di accessori ispirati a oggetti iconici della serie, come i dorsi decorativi Erba verde (con gli stili alternativi Erba rossa e Erba blu) e Tasti giusti (ispirato alla mitica macchina da scrivere). Potrete anche utilizzare il piccone Hot Dogger e il piccone Asta stordente, ed equipaggiare la nuova emote Brolly Stroll.

Il pacchetto Set Squadra S.T.A.R.S. è disponibile ora nel negozio di Fortnite al prezzo di 2100 V-Bucks.

Fonte: comicbook