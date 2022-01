Fortnite torna su iPhone e iPad ed è merito di...Nvidia GeForce Now!

Fortnite non è disponibile sull'App Store di Apple da 17 mesi. Anche se non è previsto che il gioco torni presto nello store, sembra che i giocatori potranno tornare sull'isola ancora una volta sui loro telefoni e tablet. Nvidia ed Epic Games hanno collaborato su una versione mobile del battle royale giocabile tramite GeForce Now.

La prossima settimana sarà avviata una closed beta a tempo limitato per testare la capacità del server, la distribuzione della grafica e i controlli touch. Nvidia ha aperto le registrazioni e garantirà agli utenti l'accesso alla beta in batch nelle prossime settimane. Non è necessario un abbonamento a GeForce Now a pagamento per partecipare.

Quando Nvidia ha abilitato GeForce Now su iOS tramite il browser web nel novembre 2020, ha affermato che alla fine avrebbe consentito agli utenti di iPhone e iPad di accedere di nuovo a Fortnite. Nvidia ha anche annunciato che prevede di aggiungere più giochi "cloud-to-mobile" in futuro e sta lavorando attivamente con gli editori per aggiungere il supporto touch a più titoli.

Se volete provare in anteprima Fortnite sui dispositivi iOS allora a questo link potete iscrivervi.

Fonte: Eurogamer