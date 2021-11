Forza Horizon 5 ha più di 1 milione di giocatori e non è nemmeno uscito 'sul serio'

Forza Horizon 5 è l'ultimo capitolo del franchise di corse di successo di Microsoft ed è anche la prima nuova uscita della serie per Xbox Series X/S.

Ci si aspettava che il gioco andasse bene sulla nuova generazione di console, ma i numeri iniziali stanno sorprendendo prima della sua imminente uscita del 9 novembre.

L'accesso anticipato a Forza Horizon 5 è stato aperto il 5 novembre, disponibile per chiunque disponga della Premium Edition da $100. Microsoft offre anche un DLC Premium Add-ons Bundle da $40 disponibile per chi ha altre edizioni di Forza Horizon 5 o un abbonamento Xbox Game Pass attivo, per un punto di ingresso più conveniente per l'edizione di livello superiore del gioco. Ebbene oltre un milione di giocatori hanno pagato un costo iniziale premium per giocare in anticipo.

I numeri provengono dalle classifiche di Forza Horizon 5, disponibili direttamente nel gioco e condivise online da @Stallion83 su Twitter.

Forza Horizon 5 has over 1 Million players in the first few days of early access and its not "officially" out until Nov. 9th ? pic.twitter.com/ga3yqKXj2d — Stallion (@Stallion83) November 7, 2021

Mentre Microsoft deve ancora annunciare i numeri ufficiali, il numero di giocatori esistenti può essere visto in tempo reale tramite i menu di gioco. Il titolo ha già raccolto una base di fan dedicata diventando uno dei più grandi titoli Xbox Game Studios di quest'anno, con più giocatori che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni con il suo lancio più ampio.

Forza Horizon 5 offre nuove funzionalità che sfruttano appieno le console di nuova generazione con tempi di caricamento velocissimi e immagini quasi realistiche, e con un lancio al day-one su Xbox Game Pass, il gioco non potrà che diventare molto più grande.

Forza Horizon 5 arriverà ufficialmente su Xbox One, Xbox Series X/S e PC il 9 novembre.

Fonte: Windowscentral.